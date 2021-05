Ausgetrunken

Viele Flugzeuge bleiben derzeit am Boden, das ist aber kein Grund, den historischen Lufthansa-Cocktail nicht hochleben zu lassen – immerhin erinnert er uns doch auch an das schöne Reisefeeling, wie auch das Mixology-Magazin schreibt. So geht’s: 3 cl Weinbrand, 3 cl Wermut, 2 cl Triple Sec, 1 cl Marillen-Brandy und zwei Prisen Angosturabitter verrühren und in eine Schale abseihen.