Das Monster und das Mädchen: Frankenstein und die Folgen

Im Labor von Frankenstein

Mary Shelley ließ ihr Geschöpf an der Uni in Ingolstadt studieren, Museumsdirektorin Marion Ruisinger im Interview

Vor 200 Jahren hatte die Medizin in Deutschland eine so große Bedeutung, dass Mary Shelley ihren Victor Frankenstein in Bayern studieren ließ. Sie sind Direktorin des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt – haben Sie an Ihrem Museum ein eigenes Horrorkabinett für ihn eingerichtet?

Im Museum selbst haben wir wegen Sanierungsarbeiten derzeit keinen Spielraum, aber wir konnten in dem nahe gelegenen historischen Universitätsgebäude – von 1472 bis 1800 war hier die Bayerische Landesuniversität untergebracht – in einem schön restaurierten Gewölberaum eine Kunstausstellung zum Thema zeigen: „Kleines Frankenstein Depot. Objekte und Fotografien zur Künstlichen Intelligenz und Natürlichen Dummheit“. Im Museum beschränkten wir uns darauf, eine große Wandvitrine thematisch zu gestalten – etwa zu „Die Nacht der geimpften Toten. Von Zombies, Killerviren und den Lichtgestalten der Schutzimpfungen“. In dieser Vitrine war auch eine Ausgabe von Mary Shelleys weniger bekanntem, aber ebenfalls sehr visionären Roman „The Last Man“ (1826) zu sehen.



Ist es an der Zeit, die Leistung von Mary Shelley neu zu bewerten? Sie war ja, neben Goethe, eine der ersten Autoren, die die Verantwortung der Wissenschaft thematisierten.



Mir scheint, dass diese Neubewertung von Mary Shelley und ihrem Roman im angloamerikanischen Raum schon längst stattgefunden hat. Entsprechend gab es zum Jubiläumsjahr internationale Tagungen in England und in den USA, die interdisziplinär besetzt waren und von einer intensiven Forschung zeugten. Im deutschen Sprachraum sind wir da weit hinterher - vielleicht aber auch deshalb, weil der Frankenstein-Roman erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg ins Deutsche übersetzt wurde, also etwa gleichzeitig mit der ersten Kinoverfilmung. Der literarische Frankenstein hatte dagegen wohl kaum noch eine Chance.

Ende Dezember startet im Kino der Spielfilm „ Mary Shelley“ einer arabischen Regisseurin. Das heißt, Frankenstein wird auch im kommenden Jahr aktuell bleiben. Planen Sie für 2019 weitere Veranstaltungen zu Ihrem prominenten Ex-Studenten?

Das Frankenstein-Thema ist für ein Medizinhistorisches Museum in Ingolstadt eine Steilvorlage, die wir auch in Zukunft bedienen werden – freilich nicht mehr so intensiv wie heuer. So wird es in der neuen Dauerausstellung, die wir 2020 eröffnen, einen Raum geben, der sich ausgehend vom literarischen Frankenstein und der damaligen Forschungssituation mit Grenzüberschreitungen der modernen Medizin befasst