Heinz Fischer: "Das Leben wird immer schön und immer schwierig sein"

Herr Altbundespräsident, Sie hatten in Ihrem Leben sehr viele Aufgaben: als Politiker als Autor, als Vortragender. Man könnte fast ein Leben damit verbringen, Ihr Leben zu recherchieren.

Aber Sie haben einen anderen Beruf und das ist gut so. Ich habe meine Aufgaben und bin sehr zufrieden.

Trotzdem bleibt die Frage, wie man so viele Dinge in ein Leben packt.

Viele Menschen sind vielseitig interessiert. Politik hat mich seit der Mittelschulzeit fasziniert. Ich wollte eigentlich Rechtsanwalt werden, wurde dann aber in die Politik engagiert und habe das nie zu bereuen gehabt. Ich bin immer gut behandelt und nie aus einer politischen Funktion hinausgeschleudert worden. Meine Mutter war dennoch bemüht, mir zuzureden, nicht von der Politik abhängig zu werden. Darum habe ich versucht, ein zweites Standbein zu entwickeln. Das ist mir mit der Habilitation an der Universität Innsbruck auch geglückt.

Politik alleine ist schon ein Fulltime-Job. Ihr Zeitmanagement dürfte stimmen.

Ich glaube, das haben mir meine Eltern beigebracht. Pünktlich zu sein heißt auch, auf andere Menschen Rücksicht zu nehmen. Das hat aber nichts mit der Politik zu tun. Bruno Kreisky war keiner der Pünktlichsten und ich glaube, den Ruf als unpünktlichster Politiker weltweit hat der russische Präsident Putin. Wenn der mal pünktlich ist, kann das nur ein Irrtum sein.

Zu spät zu kommen kann auch bedeuten: Ich habe die Macht!

Das wäre mir unangenehm. Wenn irgendein Verkehrsstau, für den ich überhaupt nichts kann, mich hindert, pünktlich zu sein, macht mich das unrund. Ich möchte pünktlich sein und das gelingt auch in den meisten Fällen.

Einen Steinwurf von Ihrem Büro entfernt, ist die Präsidentschaftskanzlei. Werden Sie da manchmal wehmütig?

Ich schaue jetzt hinüber, während ich mit Ihnen spreche, aber nicht wehmütig.

Welches Fenster ist es?

Sehen Sie das Licht im ersten Stock? Das gehört zum Büro des Bundespräsidenten. Ich schaue gerne hinüber und wüsste wirklich nicht, warum ich wehmütig sein sollte. Zwölf Jahre ist eine sehr lange Zeit.

Hat Sie Bundespräsident Van der Bellen schon zu sich eingeladen?

Öfters. Wir haben sehr guten Kontakt.

Wie nennen Sie ihn?

Schauen Sie, ich habe Alexander Van der Bellen Ende der 1960er kennengelernt, als wir beide an der Diskussion um die Hochschulreform teilgenommen haben und hatte mit ihm auch Kontakt, als ich Wissenschaftsminister war und dann im Parlament. Ich kenne ihn also sehr lange. Er sagt Heinz zu mir, ich sage in der Regel Sascha oder Alexander. In der Öffentlichkeit werde ich eher Herr Bundespräsident zu ihm sagen.

Apropos Heinz: Sie hatten als Bundespräsident einige Spitznamen wie Bundes-Heinzi oder Heifi. Fanden sie das nie respektlos?

Nein, ich glaube, man drückt Respekt heute anders aus. Ich habe jetzt Enkelkinder. Wenn ich ihnen erzähle, dass meine Großeltern in einer Zeit aufgewachsen sind, in der man zur eigenen Mutter noch Sie gesagt hat, sind sie ganz erstaunt. Die Gesellschaft hat sich, wenn man so will, demokratisiert, die Umgangsformen sind andere. Auch Regierungschefs reden sich nicht wie vor 40 Jahren mit „Herr Bundeskanzler“ oder „Mister Primeminister“ an. Sie sind von der ersten Begegnung an per Du. „Hello Sebastian!“ oder „Guten Morgen, Christian“. Zu mir sagen meine Enkelkinder nicht Opa, sondern Heinz.

Sie sind offenbar sehr tolerant.

Man kann heutzutage Respekt ausdrücken, indem man jemanden mit entsprechender Wertschätzung und Hochachtung behandelt. Da braucht es keine Titel oder übertriebenes Zeremoniell.

Ich hätte statt Stoffhose getrost Jeans zu unserem Treffen tragen können?

Ich finde es zum Beispiel unangebracht, wenn man im Ruderleiberl ins Restaurant geht, aber ein Unterschied zwischen Jeans und Stoffhose wäre mir nicht aufgefallen.