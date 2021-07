Das Leben, ein Spiel

Vielleicht wird das Jahr 2014 in 20, 30 Jahren ja als das Jahr gelten, in dem alles begann. So richtig begann. Denn auch wenn der Daten-Helm von Hannes Kaufmann, Privatdozent an der Wiener TU, sehr früh so modifiziert wurde, dass man mit ihm tatsächlich unendliche Räume erleben und sogar erwandern konnte, also so nahe ans Holodeck der Enterprise kam, wie’s nur vorstellbar ist, wurde dem Helm von vielen Beobachtern der Szene doch die nötige Breitenwirkung abgesprochen. Ein Kickstarterprojekt eben, von Gaming-Nerds für Gaming Nerds. Kaufmann, Leiter der universitären Forschungsgruppe „Virtual- and Augmented Reality“ war dagegen bereits im Vorjahr überzeugt: „Schon in 15 Jahren werden Videobrillen weit verbreitet sein – und sowohl einzigartige Spiel- als auch Filmerlebnisse bieten.“