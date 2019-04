Geheimtipp Graz: Italienisches Flair in Österreich

Sightseeing-Klassiker

Stichwort Uhrturm: Die klassischen Grazer Sehenswürdigkeiten – also das Wahrzeichen der Stadt mit seinen vertauschten Stunden- und Minutenzeigern, die Kasemattenbühne und der ehemalige Gefängnisturm „Liesl“ oben am Schlossberg, das Zeughaus, außerdem das herrschaftliche Barockschloss Eggenberg mit seinem Park draußen vor der Stadt – wollen natürlich abgehakt werden.

Man sollte sich auch Zeit gönnen, die Zerrissenheit zu erleben, die es in Graz gibt. Man sieht sie am besten von oben am Schlossberg – eindeutig erkennbar teilt die Mur die Stadt in ein Rechts und Links: Am linken Murufer sind die wohlhabenden Bildungsbürger zu Hause, logieren die drei traditionellen Universitäten, gibt es den freundlich snobistischen Hilmteich, Gründerzeithäuser und Prunkvillen in Nobelvierteln. Rechts der Mur liegen die Arbeiterbezirke, beanspruchen Industrieflächen ebenso Platz wie der Bahnhof. Erst seit Kurzem entstehen dort bessere Wohnviertel, gibt es auch eine Hochschule. Das zerrissene Graz, das ist auch ein ständiger Kampf zwischen Jung und Alt, denn Graz ist sowohl eine Stadt der Pensionisten wie der Studenten: Rund 50.000 Studierende treffen auf gut 60.000 Rentner. Gegensätze gibt es auch politisch: Die Stadtregierung setzt sich aus Rechtspolitikern genauso zusammen wie aus Vertretern linker Parteien – eine in Österreich in dieser Form einzigartige Kombination.