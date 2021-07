Das Buch meines Lebens: Richard Branson

Tim Flannery’s Buch war von entscheidender Wirkung auf mich und mein Eintreten für die Tatsache des Klimawandels. Es ist nicht nur für uns wichtig, die Umwelt in einem gesunden Öko-System zu erhalten, sondern in gleichem Maße auch für nachfolgende Generationen. Wir müssen immer daran denken, dass unser heutiges Handeln über die Art der Welt bestimmen wird, in der unsere Kinder und Enkel einmal alt werden – den Planeten in einem besseren Zustand zu verlassen, als wir ihn vorfanden, ist unsere größte Verantwortung.

* Das aktuelle Buch des Unternehmers und Abenteurers: „Like a Virgin: Erfolgsgeheimnisse eines Multimilliardärs“, www.books4success.de