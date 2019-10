Das andere Interview: "Wenzel Beck googelt sich selbst"

Suchbegriff: "Wenzel Beck Alter"

Wenzels Kommentar: Er ist gerade einmal 19 Jahre alt“, steht da in einem der ersten Artikel über mich. Mittlerweile bin ich 20, aber mein Alter ist massiv ein Thema. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist der Versuch, mich in das „Wunderkind-Korsett“ zu pressen. Doch darauf kann ich mich nicht ausruhen. Ich will nicht, dass die Leute sagen: „Der ist so lieb und spielt so schön Gitarre.“ Dazu habe ich auch den Song „Kleiner Star“ geschrieben. Ich möchte mich mit meinen größten Idolen messen können.

Suchbegriff: Wenzel Beck Eltern

Wenzels Kommentar: Wenn ich „ Wenzel Beck und Eltern“ google, wird auch der Willi (Anm.: Ostbahn Kurti) als mein Adoptivvater genannt. Das kommt von seiner Band „Familienbande“, wo sein Sohn seine Tochter und ich mitspielen. Da ich kein echtes Familienmitglied bin, stellt er mich als Adoptivsohn oder -enkel vor. Seither fragen mich die Leute oft, ob wir verwandt sind.

Suchbegriff: Wenzel Beck Ostbahn Kurti Stadthalle"

Zu Willis 50-jährigem Bühnenjubiläum durfte ich mit ihm in der Stadthalle spielen. Wenn ich meine Auftritte google, erscheint ein Video davon. Noch Monate später haben mich Menschen auf den Auftritt angesprochen. In solchen Momenten wird mir dann erst wieder bewusst: Arg, du hast in der Stadthalle gespielt! Bei mir ist das Nach-vorn-Schauen so ausgeprägt, dass ich solche Momente im Alltag vergesse. Wenn ich mich durch Gespräche daran erinnere, ist das schon sehr cool.

Suchbegriff: "Wenzel Beck Songs Dialekt"

Dass ich im Dialekt singe, ist in jeder Geschichte über mich Thema. Eigentlich ist es ein Kunstdialekt, der sich ergeben hat, weil Hochdeutsch alleine eine sehr harte, brutale Sprache ist. Mit der Mischung aus beidem hebe ich mich von anderen Musikern ab. Ich möchte mich aber nicht nur auf eine Sprache festlegen und singe live auch auf Englisch. Der Vorteil von Dialekt ist aber, dass mich hier jeder versteht. So kann ich in die Tiefe gehen.