Comeback von Waris Dirie: Musical und Wäsche im Namen der "Wüstenblume"

Noch ist das Haus eine Baustelle, aber bald schon soll daraus die erste " Wüstenblume Schule" von Sierra Leone entstehen. Wüstenblume? Da war doch was? Richtig. Als " Wüstenblume" berührte in den 1990er-Jahren eine Geschichte eines Nomadenmädchens, das vor der Zwangsheirat aus Somalia flieht und sich in London als Supermodel wiederfindet. Waris Dirie hat diese Geschichte niedergeschrieben und damit die Herzen von Millionen Menschen auf der ganz Welt berührt. Denn sie hat sie am eigenen Leib erlebt.

Vor zehn Jahren verfilmte die deutsch-amerikanische Regisseurin Sherry Hormann den autobiografischen Stoff. Nicht das Ende der Fahnenstange, im Februar 2020 soll die schicksalshafte Story am Theater St. Gallen uraufgeführt werden - als Musical.