CDS DER WOCHE

Seit 18 Jahren ist die sympathische Indie-Band aus Portland zuständig für große Gefühle und zarte Melancholie. So hymnisch wie beim Opener „Once In My Life“ waren sie aber noch selten. Und? Steht ihnen sehr gut! Die weiteren zehn Songs sehen wir sie zwischen bekanntem Akustik- und Songwriter-Stil („Cutting Stone“, und das großartige „Sucker’s Prayer“) und ungewohnter Synthielastigkeit („Severed“). Mit „We All Die Young“ kommt sogar noch ein wenig Glam-Rock ins Spiel. Unentschlossen? Vielleicht. Aber gut. (Rough Trade)