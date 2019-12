Buch der Woche: Thomas Schäfer-Elmayer

Die faszinierende Geschichte dieser Vulkaninseln mitten im Pazifik und die eindrucksvollen Beschreibungen der Schicksale einiger ihrer Bewohner halte ich für eines der wertvollsten und spannendsten Meisterwerke der historischen Romanliteratur. Im Original schildert dieses voluminöse Werk nicht nur die Entstehung der Inseln, sondern auch in eindrucksvoller Sprache wie Einwanderer aus aller Herren Länder ihr Leben in einem fremden Land meistern und sich oft trotz schwerer Rückschläge mit viel Fleiß und Disziplin emporkämpfen. Das Buch wurde 1959 veröffentlicht, als Hawaii der 50. Bundesstaat der USA wurde. Es hat über all die Jahrzehnte nichts von seiner Aktualität verloren.

