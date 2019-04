Buch der Woche: Mathea verrät ihr Lieblingsbuch

Mein aktuelles Lieblingsbuch ist „Eine Handvoll Worte“ von Jojo Moyes. Das Buch hat mich von der ersten Seite an so in seinen Bann gezogen, dass ich es auf einen Zug durchlesen musste. Eine unglaublich schöne und spannende Geschichte, die mich noch an die wahre Liebe glauben lässt.

* Mit der Debütsingle „2 x“ hat es die junge Sängerin aus Salzburg auf Platz 1 der österreichischen Singlecharts geschafft, Instagram @matheamathea

www.facebook.com/matheaelisabeth