Buch der Woche: Martin Bermoser verrät sein Lieblingsbuch

Immer offen für neue Wege, hat mich meine wunderbare Kollegin Margot Fuga, mit der ich am Schauspielhaus Stuttgart in „Endstation Sehnsucht“ gespielt habe, auf dieses Buch aufmerksam gemacht. Ich bin eingetaucht in die Geschichte von Lindsay, einem australischen Verbrecher, der auf seiner Flucht in Bombay strandet. Die von Armut gezeichnete Stadt und vor Lebendigkeit und Sehnsucht strotzenden Menschen begeistern ihn, er lernt wahre Freundschaft und Geborgenheit kennen und er – der Schwerverbrecher – wird zum Sozialarbeiter. Mein Wunsch, die Bühnen und Filmsets zwischendurch zu verlassen, um in solchen Geschichten Inspiration zu finden, fasziniert mich bei jedem Lesen aufs Neue.

* Der Schauspieler und Sänger verkörpert im Musical „I am from Austria" den Manager Richard Rattinger: Raimund Theater, bis 15. Juni

