Buch der Woche: Lisa Mai

Alice ist eine Lebensbegleiterin, die ich erst im Erwachsenenalter wirklich kennengelernt habe. Als Kind war mir der Surrealismus unheimlich. Heute genieße ich das und ganz besonders Alice's Neugier, Furchtlosigkeit und Unangepasstheit – als Mädchen in einer Zeit, die sich damit schwergetan hat. Sie ist eine große Inspiration, im Leben wie in meiner Arbeit als Kuratorin. Von Buchdeckel zu Buchdeckel gespickt voll mit spannenden Details, setzt Martin Gardner in dieser, meiner liebsten kommentierten Ausgabe (im Original „The Annotated Alice“) vieles, was rätselhaft erscheint, in Kontext zu Lewis Carrolls Leben und Zeit.

* Kuratorin des internationalen Kurzfilmfestivals „dotdotdot“ und „dotdotdot 4plus“: Volkskundemuseum Wien, 31. Juli bis 30. August, www.dotdotdot.at

www.facebook.com/dotdotdot.film.festival