Buch der Woche: Lisa Habermann verrät ihr Lieblingsbuch

Natürlich habe ich viele Bücher gelesen, die mich positiv gestimmt und inspiriert haben. Dieser Thriller hat mich aber so gefesselt, dass er einen festen Platz in meinem Bücherregal findet. Ein Buch mit einer Thematik, wie sie nicht besser in die heutige Zeit passen könnte. Die Natur schlägt zurück. Und obwohl man sich mit verschiedensten Wissenschaftlern und Professoren dieser globalen Gefahr nähert und zu verstehen lernt, wie clever, aber dennoch klein und unverbunden, die Menschheit sich auf diesem Planeten bewegt, ist man fasziniert von Schätzings genialer Idee, die Kraft des Meeres in eine intelligente Gewalt zu verwandeln. Man wartet gebannt auf den Ausgang dieses etwas anderen Krieges.

Die Schauspielerin ist in der Hauptrolle der Benatzky-Operette „Meine Schwester und ich" zu sehen: Volksoper, 6. April bis 13. Juni

