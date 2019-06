Buch der Woche: Klaus Maria Brandauer verrät sein Lieblingsbuch

Wenn ich über Thomas Bernhard nachdenke, dann komme ich immer sehr schnell auf „Alte Meister“, denn Walter Schmidinger, einer der größten Schauspieler, die wir je hatten und auch mein Freund, hatte als Reger vor inzwischen zwanzig Jahren einen großen Erfolg am Deutschen Theater in Berlin. Bei Thomas Bernhard geht es immer um Alles und zugleich auch um das Nichts und genau so hat Walter Schmidinger das auch gespielt. Ich könnte ihn nie vergessen und ich weiß und bin froh, dass es vielen anderen auch so geht!

* Der Schauspielstar liest im Rahmen der „ Salzkammergut Festwochen Gmunden“ Thomas Bernhard: „Einfach kompliziert“, 31. Juli, www.festwochen-gmunden.at

