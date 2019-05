Buch der Woche: Johannes Silberschneider verrät sein Lieblingsbuch

Nach den ersten Lese-Erlebnissen mit Karl Mays „Winnetou“, war die von mir im Original gelesene Ausgabe „On The Road“ eine zweite große Amerika-Saga, die mich fesselte. Ein Titel, der die Realität meines Lebens, des Berufs, ja selbst des momentan zu spielenden Stückes recht gut zu umschreiben scheint! In einem Rausch und voll erzählerischer Verve, Energie und Poesie auf eine fortlaufende, in die Schreib-Maschine gespannte Papier-Rolle getippt, der Schluss von einem Straßenköter verschlungen. Ein autobiografischer Roman um das Lebensgefühl der Beatniks: Vorläuferkultur des Rock ’n’ Roll und der Slam-Poetry! Ein flirrendes Jazz’n Poetry Manifest!

