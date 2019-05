Buch der Woche: Hans Op de Beeck verrät sein Lieblingsbuch

Dieses Buch („The Unbearable Lightness of Being“) war eine Notwendigkeit für mich. Als Jugendlicher habe ich fast nur Comics und Graphic Novels (illustrierte Romane) gelesen, doch seit ich dieses Buch gelesen habe, regte es mich an zu einem wahren Leser zu werden. Ich liebe Kunderas flüssige, spontage und mühelose Art Dinge zu erzählen. Dies zeigte mir, dass große philosophische Fragen in kleiner, zugänglicher und unspektakulärer Weise präsentiert werden können.

* Zur aktuellen Ausstellung „The Cliff“ des flämischen Künstlers wurde nun auch ein Buch präsentiert: Kunsthalle Krems, bis 23. Juni, www.kunsthalle.at

