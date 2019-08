Buch der Woche: Daniel Donskoy

Das von mir im Original gelesene Buch „A Million little pieces“ von James Frey ist für mich eine der inspirierendsten und rührendsten Geschichten, die ich je gelesen habe. Ein junger Mann kämpft mit den verheerenden Folgen seiner Drogenabhängigkeit. Man schaut tief in eine verletzte Seele, die immer auf der Suche nach Liebe und Geborgenheit ist, diese aber nicht annehmen kann. Eine Geschichte des Wiederaufstehens und Niemals-Aufgebens – unbedingt lesen.

* Der Schauspieler ist u. a. aus dem „Tatort“-Team Göttingen an der Seite von Maria Furtwängler bekannt. Seine Debütsingle „Cry By The River“, Instagram @danieldonskoy

