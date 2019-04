Buch der Woche: Christof Spörk verrät sein Lieblingsbuch

Als Österreich der EU beitrat, studierte ich gerade in Valladolid, Spanien. Kleiner Tipp: Studieren Sie niemals in Valladolid, Spanien. Trotz alledem war es aber ein super Jahr. Eine Zeit im Ausland zu leben, tut jedem gut. Gekostet hat es auch nix. Die Mehrkosten hat ja „ Erasmus“ bezahlt. Fast ein Vierteljahrhundert später entdeckte ich Stefan Zweigs Buch über den Namensgeber des EU-Studienaustauschprogrammes: den großen Humanisten Erasmus von Rotterdam. Es gibt Aufschluss darüber, warum es in religiös und politisch turbulenten Zeiten so schwer ist, zwischen extremen Positionen nicht aufgerieben zu werden.

* Das aktuelle Soloprogramm des Kabarettisten und Musikers: „Kuba“. Termine unter www.christofspoerk.eu

www.facebook.com/christofspoerkmusikkabarett

Video-Channel unter www.youtube.com/christofspoerk