Buch der Woche: Benjamin Schmid

„Der Zauberberg“ von Thomas Mann hat mich vielleicht am vielschichtigsten fasziniert: eine fast allzu gründliche Erzählung in humoristisch – nihilistischer Grundstimmung, die die geistigen Bezüge von Humanität und Romantik, von Kultur und Dekadenz auslotet. All das am Vorabend der großen Katastrophe des ersten Weltkriegs; dabei aber jeder Satz ein sprachliches Juwel. Ein Buch, das bei jedem Wiederlesen noch ergiebiger wird.

ACHTUNG: Auf unbestimmte Zeit verschoben!!!

Der Stargeiger gibt ein umfassendes Programm großer Kammermusik mit Streichern und Bläsern in hochkarätiger Besetzung: Stiftung Mozarteum Salzburg, 17. März, www.mozarteum.at

www.benjaminschmid.com

www.facebook.com/StiftungMozarteum

Instagram @stiftungmozarteum