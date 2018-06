BOVELINOS PLAYLIST: Star der Woche

Auffallend: Ihre lässige Musikauswahl. Was wohl daran liegt, dass ihr praktisch nur gute Musik gefällt: Bob Dylan, Chet Baker, Grizzly Bear, The National, My Bloody Valentine, Haim, Grimes, Bowie, The Jesus & Mary Chain. Einen ganzen Abend Plattenhören könnte man mit ihr also auch noch. Vielleicht bei ein paar Dosen Bier? Mag sie Fußball auch noch? Und hab ich schon gesagt, dass sie eine Traumfrau ist?