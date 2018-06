BOVELINOS PLAYLIST: Neu im Juni

ESYA: Lost – Savages-Bassistin Ayse Hassan mit einem düsteren Solo-Debüt.

THE CHEMICAL BROTHERS & BETH ORTON: I Never Asked To Be Your Mountain – Tim Buckley-Cover. Vor 20 Jahren aufgenommen, jetzt endlich releast.

PRINCESS NOKIA: Summer Time - Kann diese Frau derzeit überhaupt etwas falsch machen? Sie ist die wahre Queen of N.Y.