BOVELINOS PLAYLIST: Die CDs der Woche

Die neue Scheibe der schlagkräftigen kleinen Schwester von Beyonce setzt da an, wo sie mit dem Grammy-geehrten „Cranes In The Sky“ (2016) aufgehört hat. Unwiderstehliche jazzy Vibes, erinnert manchmal an den Hipster-Hip-Hop von IAMDDB. Dazu der unvergleichliche Soul in Solanges Stimme – meine Herrn, das geht runter wie Orangenblütenhonig.