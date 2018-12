BOVELINOS PLAYLIST: Die CDs der Woche

ROCK/REGGAE

MERRIE LAND

THE GOOD, THE BAD & THE QUEEN

Damon Albarn ( Gorillaz, Blur), Paul Simonon (The Clash), Simon Tong (Verve) – und als Sahnehäubchen noch der einzigartige Tony Allen am Schlagzeug?! Die Supermusiker-Band des frühen Jahrtausends hat sich aufgrund der dringenden Lage wieder zusammengefunden und besingt den traurigen Weg Englands in den Brexit.