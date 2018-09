BOVELINOS PLAYLIST: Die CDs der Woche

Den Groove-Rock eines Tommy Bolin („Murder To The Mind“) kann sie genauso wie Indie-Soul („Salvation“). Zeugl, Bass, Piano, Geige, Trompete – alles astrein, am beeindruckendsten aber ihre Gitarre, die jeden Song nochmal veredelt. Am allerschönsten auf der Ballade „Pink Moon“, die sie mit einem zweiminütigen Gitarrensolo abschließt, das einen mit den Ohren wackeln lässt. ( Sony)