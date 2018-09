BOVELINOS PLAYLIST: Die CDs der Woche

SOUL/POP/ROCK

CHEAP SMELL

KOVACS

Die Stimme der Holländerin ist nicht meine Sache. Eigentlich. Hat man sich aber erst an ihr Soulröhren-Overacting gewöhnt (ab Track 2, „Adickted“), wird das Ohr frei für eine Fülle an interessanten Arrangement-Details, manche Vocal-Spuren erinnern teilweise sogar an Kate Bushs fantastisches „Coffee Homeground“ – und gefährlicher lachen hat man seit Grys „Princess Crocodile“ keine Sängerin mehr auf einer CD gehört!