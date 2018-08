BOVELINOS PLAYLIST: Die CDs der Woche

Das fängt gleich wunderbar an mit „Right Now“, zur akustischen Gitarre, mit einer zarten Melodie und nur ganz sparsamen gesetzten Brechungen. Dazu: Zum Sterben schöner Soul-Folk („That’s A Lifestyle“) und himmlische Teamarbeit mit Kultstars wie Empress Of („Zombie Conquerer“), „Feel It All“ (Dear Nora), „The One“ (Roostam). (Domino)