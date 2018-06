BOVELINOS PLAYLIST: Die CDs der Woche

AVANTGARDE/AMBIENT

SYLVIAN & CZUKAY

Winter 1986. Deutschland ist grau und kalt wie der Krieg. Noch immer. In der Kleinstadt Weilerswist nimmt Ex-Glamrock-Star David Sylvian mit den Ex-Can-Musikern Holger Czukay und Jaki Liebezeit in deren Studio eine Instrumentalplatte mit zwei Songs auf ("Plight And Premonition"), die diese Stimmung perfekt einfangen. Und es sogar in die britischen Charts schafften, das gab's damals noch. Zwei Jahre später kommt Sylvian wieder und spielt das vergleichsweise fröhliche „Flux And Mutability“ ein. Zusätzlich mit dabei: Markus Stockhausen am Flügelhorn. Musik, die fließt und zuckt und lebt. Jetzt als Doppelalbum. (Grönland)