BOVELINOS PLAYLIST: Die CDs der Woche

Wie gewohnt liefert sie dazu auch die bissigsten und klügsten Textzeilen der jüngeren Rock-Geschichte. „City Looks Pretty“ rollt entspannt vorwärts, „I Need A Little Timeout“ ebenso und „Clarity“ zieht das Tempo wieder an. Und ja natürlich, der Titel ist Programm: „I'm Not Your Mother, I'm Not Your Bitch!“ (Milk!)