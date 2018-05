BOVELINOS PLAYLIST: Die CDs der Woche

Die Songwriterin überzeugt auf ganzer Linie. Es wird unwiderstehlich gerockt („On The Street“, „Bold Move“, „Mood Swing“, „Survival“), dazu kommen richtig guter Surf-Pop („When The Streets“) und eine ergreifende Ballade im Gedenken an ihre Urgroßmutter („I Remember You“). Und mit „The Story Of Me And You“ eine unglaublich schöne Liebeserklärung an ihre Partnerin und Schlagzeugerin Catharina. Nur zur lässig geschrummten E-Gitarre erinnert sie sich an frühe Stunden, malt ein stimmungsvolles Bild der ersten Begegnung – und erklärt auch gleich den CD-Titel: „Expectations were high, the lights they were low, I took your hand and we started out slow ...“