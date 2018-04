BOVELINOS PLAYLIST: Brand New Pop

EMPRESS OF: Trust Me Baby / In Dreams - Doppelsingle unserer Kaiserin. Electronic singersongwriting at it's best.

SUDAN ARCHIVES: Nont For Sale - Eine junge Geigerin aus Cincinnati. Einer der spannendsten Acts der Stunde.

HOP ALONG: How Simple - Neuigkeiten vom Saddle Creek. Folk-Rock, ein bisschen hysterisch, ein bisschen schräg. Sehr hübsch.

SOFI TUCKER: Batshit – Most stylish Dance-Grooves. Und gut!