BOVELINOS PLAYLIST: Best Of Donauinselfest

YASMO & DIE KLANGKANTINE: Zwei – Fr, 19:30, FM4/Planet. Best jazzy Hip-Hop around.

PORTUGAL. THE MAN: Live In The Moment – So, 22:40, FM4/Planet. Superstars auf der Indie-Bühne.

MAVI PHOENIX: Bite – Fr, 21:35, FM4/Planet. Next Gen Superstar.