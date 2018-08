BOVELINOS PLAYLIST: Best Of Coverversionen

Niemand konnte so überzeugend und herzergreifend „I will always love you“ singen wie Whitney Houston. Auch Dolly Parton nicht, obwohl sie den Song 20 Jahre vor Whitney aufgenommen – und auch selbst geschrieben – hatte. Oder „Black Magic Woman“. Was wäre der Hit ohne die Latin-Vibes von Carlos Santana! Im Original von Fleetwood Mac musste er allerdings ohne auskommen. Viele Songs, die untrennbar mit bestimmten Künstlern verbunden scheinen, haben einen völlig anderen Ursprung. Bob Dylan etwa belieferte unfreiwillig gleich eine ganze Legion an Bands mit Hit-Material. „Mighty Quinn“ (Manfred Mann), „Mr. Tambourine Man“ (The Byrds), „All Along The Watchtower“ (Jimi Hendrix), „Blowing In The Wind“ (so ziemlich jeder irgendwann) ...

Zu entdecken gibt es aber auch Cover-Perlen, die nicht so berühmt wurden wie das Original, aber mehr als hörenswert sind. Mutige und teilweise sehr persönliche Versionen, die aus einem oft gehörten Song etwas völlig Neues werden lassen. Wenn man sich darauf einlässt.

IZZY BIZU: Ace Of Spades - Schneller, lauter – Lemmy! Die Londonerin Izzy Bizu machte mit dem Motörhead-Klassiker genau das Gegenteil. Grandios!

SCARLETT JOHANSSON: Falling Down - Schön, gut – und mutig: Scarlett Johansson veröffentlichte vor zehn Jahren eine CD mit Tom Waits-Songs: „Anywhere I Lay My Head“.