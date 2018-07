BOVELINOS PLAYLIST: Best New Music

SOFI TUKKER: Benadryl / Everybody Needs A Kiss – Die erste Ballade des trendy Pärchens. Und ja, das können sie auch. Dazu nochmal super sunny Sommer-Vibes. Best!

HATCHIE: Bad Guy – Meine Lieblings-Shoegazerin mit neuem Stoff.

IGGY AZALEA: Kream – Die vielgedisste Rapperin ist wieder da. Noch stärker als früher. Ich freu mich.