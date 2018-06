BOVELINOS PLAYLIST: Best New Music

THE BOYS YOU KNOW: A Song For A Failure – Best Soft-Rock. Best Solo.

FALZ: This Is Nigeria - Der nigerianische Rapper covert Childish Gambinos atemberaubendes „This Is America“. Und zwar supergut!

BILDERBUCH: Eine Nacht in Manila - Ob blond, ob schwarz, ob braun, Maurice & Co. sind einfach top.