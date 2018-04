BOVELINOS CDS DER WOCHE

White verbindet Bluesrock mit Hard Funk („Corporation“), Gospel („Connected By Love“), Hip-Hop & Soul inklusive Hancock-Keyboard UND Honky-Tonk-Piano („Ice Station Zebra“), frühen 70er-Jahre-Rock („Over And Over“) mit Jesus-Christ-Superstar-Chören, massiven Electronics und Afro-Percussion. Dekonstruktivistisch zerlegt und zerfetzt er melodische Themen, setzt neu zusammen, verbiegt und bürstet gegen den Strich. Und wenn beim quälend langsamen, orgelgetragenen „Why Walk A Dog“ dann die Gitarre zu einem gebrochenen Solo aufbricht und sich mit spürbarer Anstrengung fortbewegt, zwingt einen der Sound praktisch in die Knie. Einen derartigen Grad an Verzerrung bekommt nur er unter Kontrolle. White is God ...

