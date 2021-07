Wir machen blau! Über die Magie einer Farbe

Sehnsucht Blau. Der Himmel, das Meer, die endlose Weite. Unser ganzer Planet eigentlich, zumindest vom Weltall betrachtet. Gerade in nördlichen Gefilden wächst diese Sehnsucht ins Unermessliche, wenn der Himmel sich über Monate in dezentem Stahlgrau zeigt. Aber daran wollen wir jetzt nicht denken, jetzt ist die Zeit, in der wir praktisch in unserer Sehnsuchtsfarbe baden. Im wahrsten Sinne des Wortes, wer irgendwo Platz hat, stellt einen Plastik-Pool auf, wir strömen in die Freibäder, an die Seen, ans Meer, blicken vergnügt in den Himmel. Und der ist über uns „so blau blau blau, alles um uns zerbricht in blau, blau, blau“, wie es die großen heimischen Philosophen der Band Minisex vor knapp 40 Jahren so begeistert formulierten.

Drei Farben: Blau

Doch Deutsche Welle hin oder her, wer „blau“ sagt, meint immer ein wenig Italien. Gut, Griechenland auch, was andererseits wiederum mit Bayern zu tun hat, worauf wir an geeigneter Stelle noch zu sprechen kommen werden.