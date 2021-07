Blau - eine Farbe mit vielen Facetten

Anzugträger verweisen dagegen eher auf frühe Würdenträger, die sich gern in Ultramarin zeigten. Man sieht: Blau ist für alle da. In Europa ist es Umfragen zufolge so beliebt, dass Blau auch zum Markenzeichen wurde – siehe EU-Flagge.

Siegeszug einer Farbe

Obwohl sie in der Natur einigermaßen dominant auftritt, ist die Herstellung blauer Farbtöne doch ziemlich aufwendig. Die alten Ägypter stellten vor rund 4.500 Jahren einen künstlichen Farbstoff namens „Ägyptisch Blau“ her oder verwendeten teures Lapislazuli, um Statuen oder Menschen zu schmücken. Erst im 12. Jahrhundert begann der Siegeszug dieser Farbe.

Mühsam herzustellen blieb Blau dennoch. Färber mussten tagelang warten, bis sie aus zermahlenen Blättern der Pflanze „Indigofera tinctoria“ den Farbstoff gewinnen konnten. Der Ausdruck „blaumachen“ für Faulenzen stammt vermutlich genau aus jener Zeit. Neueren Datums sind Untersuchungen, die herausfanden, dass Blautöne – etwa an der Wand – Konzentration und Kreativität fördern. Zuvor noch wurden die Farbtöne „Ultramarinblau“ sowie „Königsblau“ zum Begriff – letzterer ein unverhohlener Hinweis darauf, dass diese Farbe sehr kostspielig in der Herstellung war.

Kunsthistoriker etwa meinen, Michelangelo habe sein Gemälde „Die Grablegung Christi“ nicht fertiggestellt, da er es sich nicht leisten konnte, dafür genügend Ultramarinblau zu kaufen. In seiner „Blauen Periode“ thematisierte der junge Pablo Picasso in den Jahren 1901 bis 1905 vorwiegend schwermütige Themen wie Einsamkeit und Elend, Kummer und Kälte. Vermutlich kein Wunder, warum im Englischen die Farbe „Blue“ so nah am melancholischen „Blues“ gebaut ist.