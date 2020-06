Bitte einchecken: Literatur für Vielflieger

Welches Buch nehmen wir beim nächsten Flug mit an Bord? Ein eher schmales vermutlich, da Fernreisen vorerst nicht allzu angesagt sein dürften. Bevor wir uns aber auf die Suche machen, vertreiben wir uns doch die Zeit mit einer passenden Lektüre; einer in der wir nicht ängstlich wie Postflieger Fabien in Antoine de Saint-Exuperys "Nachtflug" im Cockpit kauern, aber auf jeden Fall einer, in der Fliegen die Hauptrolle spielt.

"Angst vorm Fliegen", natürlich, das muss jetzt sein. Erica Jongs Roman über eine Frau, die von einer "Traumnummer" über den Wolken fantasiert, hat jetzt fast 50 Jahre auf dem Buckel. Die einstige Aufregung über die deftige Sprache einer Autorin hat sich längst gelegt. Nicht ganz uninteressant bleibt, dass die Romanheldin, die New Yorkerin Isadora, sich ausgerechnet auf einem Flug nach Wien befindet. Und zwar mit 117 Psychoanalytikern an Bord. Sie sind auf dem Weg zu einem Kongress. Ein Quickie heißt bei ihr noch "Spontanfick" und erst vor ein paar Jahren meinte Erica Jong in einem Interview, sie selbst hatte nie einen. Kein Problem. Beim Zwischenstopp in Frankfurt wird noch rasch überlegt: "Musste man das Flugzeug mit dem rechten oder mit dem linken Fuß zuerst betreten, damit es nicht abstürzt?"

Ebenfalls nicht unspannend ist Frank Kafkas Kurzgeschichte "Die Aeroplane in Brescia" aus dem Jahr 1909. Die Schilderung einer Flugschau in der italienischen Stadt gilt als die erste Beschreibung von Flugzeugen in der deutschsprachigen Literatur. Als genauer Beobachter macht Kafka den Komponisten Giacomo Puccini in der Menge aus. Und seinen Schriftstellerkollegen Gabriele D'Annunzio, der neun Jahre später vom Flugzeug aus propagandistische Flugblätter über dem Wiener Stephansplatz abwerfen sollte.

Piloten hatten schon damals die Aura der heldenhaften Abenteurer. Kafka aber lässt sich nicht blenden. Er notiert: " Gabriele D'Annunzio, klein und schwach, tanzt scheinbar schüchtern vor dem Conte Oldofredi, einem der bedeutendsten Herren des Komitees. Von der Tribüne schaut über das Gelände das starke Gesicht Puccinis mit einer Nase, die man eine Trinkernase nennen könnte."