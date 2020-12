Bischofberger: "Ab 50 muss man in der Liebe kreativ sein“

Die Liebe zur Sprache spürt man in jeder der Konversationen, die von einzelnen Sätzen bis zu selbst geschriebenen Gedichten, die die beiden Hauptfiguren einander schicken, reichen. War das in der Realität auch so?

Der Lockdown hat hier eine große Rolle gespielt. In diesen Wochen entwickeln sie eine eigene Sprache. Vor allem ist er kein sehr emotionaler Mensch. In diesem Austausch lernt er, total aus sich herauszugehen, und findet eine Sprache, mit der er endlich seine Gefühle ausdrücken kann. Obwohl die Geschichte nicht gut ausgeht, sind am Ende beide Gewinner.

Die Hauptfigur ist fast 60, hat seit zehn Jahren keine feste Beziehung mehr. Warum wird es im Alter immer schwieriger, eine neue Liebe zu finden? Weil man weniger bereit ist, Kompromisse einzugehen?

Es kommt immer auf die Erwartungen an. Die Freundinnen meiner Hauptfigur Isabella sagen: „Warum tust du dir das noch an?“ Sie erzählen von den furchtbaren Erfahrungen und dass fast jeder Versuch schlecht ausgeht – vor allem, wenn die Männer verheiratet sind. Isabellas Freundinnen haben das Kapitel Liebe aufgegeben. Meine Botschaft hingegen ist: Es ist nie zu spät. Man kann sich immer wieder verlieben. Es ist egal, ob du 18, 48 oder 88 Jahre alt bist. Die Liebe bleibt immer ein schönes Gefühl. Aber ich glaube, ab 50 müssen Frauen in der Liebe kreativ sein.

Inwiefern und warum gerade Frauen?

In der Bibel steht: „Du sollst dir kein Bild machen“. Die meisten Frauen haben aber ein ganz klares Bild, wen sie suchen. Wie der Mann sein muss. Welche Erwartungen der Mann erfüllen soll. Ich glaube, das Geheimnis ist, offen zu sein. Zu schauen, was kann mir der Mann geben? Was fühle ich, wenn ich mit ihm zusammen bin? Was ist möglich? Viele wollen ja gerne einen Rahmen. Ich falle ja lieber aus dem Rahmen. Aber wenn man einen Rahmen benötigt, dann sollte man diesen gemeinsam finden, aber nicht schon alles beim ersten Treffen kaputt machen, weil es mit Erwartungen überladen ist.