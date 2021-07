Infantin Margarita Teresa in blauem Kleid, 1659

Velázquez war fast 40 Jahre lang Hofmaler des spanischen Königs Philipp IV. In dieser Funktion schuf er berühmte Porträts der königlichen Familienmitglieder, die heute als Meisterwerke der Malerei gelten. Ebenso waren sie aber auch vormoderne Medien im Einsatz für die höfische Heiratspolitik. Velázquez bemühte sich um die Anerkennung der Malerei als freie Kunst und die damit verbundene Emanzipation des Künstlerberufs. Ihm gelang es über vierzig Jahre hinweg, seine führende Position am spanischen Hof gegen aufstrebende Rivalen zu verteidigen. Im Gegensatz etwa zu Rubens, der sich im Dienst der in Brüssel residierenden spanischen Statthalter von Beginn an große Unabhängigkeit gesichert hatte, blieb Velázquez zwar an die klassischen Aufgaben eines Hofmalers gebunden – schuf jedoch auch grandiose Historienbilder, Poesien und Küchenstücke. Zu sehen ab 28. Oktober im Kunsthistorischen Museum!