Sie ist 24, er 58: Wenn die große Liebe ein bisschen älter ist

Peter: Meine Kinder haben sich auch sofort mit der Romi verstanden. Und meine 92-jährige Mutter ist sehr tolerant, obwohl sehr christlich erzogen. Der Papa ist schon vor 20 Jahren gestorben.

Romi: Ich sage immer: Durch den Peter habe ich eine zweite Familie bekommen, so gut verstehen wir uns. Seine Kinder sind über die Jahre die besten Freunde für mich geworden. Seine Mama ist wie eine Oma für mich. Sie ist so süß. Einmal hat sie mir eine weiße Rose geschenkt und zu mir gesagt: Diese weiße Rose ist für dich, damit du weißt, dass du immer willkommen bist. Wir haben uns sofort gut verstanden.

Peter: Eigentlich mögen meine Verwandten sie lieber als mich. (lacht)

Romi: Meine guten Freunde haben zu mir gesagt, sie wollen, dass ich glücklich bin. Es ist ihnen egal, mit wem ich zusammen bin. Und dann gibt es halt noch andere. Tirol ist ein Dorf. Da sind gleich viele Gerüchte entstanden. An meinem ersten Tag an der Uni habe ich meiner Sitznachbarin erzählt, wo ich in die Schule gegangen bin. Die Reaktion war: „Was, in diese Schule? Da hat ein 42-jähriger Lehrer etwas mit einer 16-Jährigen angefangen und die ist jetzt schwanger!“ Ich antwortete, also, das bin ich – aber schwanger bin ich nicht und ich bin auch nicht 16. Und er ist nicht 42, sondern 52. Das war ganz witzig. Unsere Geschichte hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer, sie war ein Skandal. Gottseidank haben wir uns nie viele Gedanken darüber gemacht, was andere davon halten.

Peter: Es wurde sehr viel geredet. Ich muss zugeben, mir ist das alles ein bisschen zu viel geworden. Die Schulleitung hat mich zu ihr zitiert, man müsse auf den Ruf der Schule achten. Ich habe gefragt, was man mir vorwirft. Es ging ja alles mit rechten Dingen zu. Ich habe dann allerdings meine Versetzung beantragt. Jetzt unterrichte ich in einem Gymnasium 50 Kilometer weiter. Das ist sehr angenehm. Als ich dort anfing, wussten trotzdem bereits alle Bescheid. In ganz Tirol gibt es wohl keine Schule, in der niemand von uns gehört hätte.

Romi: Peter hat gesagt, er möchte nicht so dastehen, als ob er mit jeder Schülerin ein Verhältnis anfangen würde. Dadurch, dass wir unsere Beziehung öffentlich gemacht haben, zeige ich auch, dass ich mich ganz offen dafür entschieden habe. Deswegen haben wir uns auch verlobt.

Peter: Es ist ein Zeichen nach außen, aber auch an die Romi, dass es uns ernst ist. Deswegen haben wir uns einen Ring gekauft und uns verlobt.