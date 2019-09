Besuch beim Galway Girl: Irlands durchgeknallte Küstenstadt

Über Galway erzählen? Warum nicht mit einer kleinen, wahren Geschichte beginnen: Monroe’s Tavern, ein Touristenpub am Eingang zum Evil West End, Galways viel frequentiertem Pub- und Vergnügungsviertel.

Der Barkeeper hat Pause, er steht zum Rauchen vor der Türe. Es regnet, eine Frau im Trenchcoat stöckelt den Gehsteig entlang. Dem Barkeeper fängt die Zigarette im Mund zu tanzen an, aufgeregt malt er mit der Hand einen Halbkreis in die Luft, als wolle er dem Mitraucher neben ihm sagen: Jetzt werde ich dir gleich die ganz große, endgültige Geschichte erzählen.

„Weißt du, wer das war?“, entfährt es ihm, und sein Nachbar dreht sparsam den Kopf hin und her. „Das war das Galway Girl“, sagt der Barkeeper, „das echte Galway Girl, die Frau, für die Steve Earle den Song geschrieben hat!“

Das braucht eine Erklärung. Denn bis zu uns nach Mitteleuropa hat es das Lied „The Galway Girl“ nie so richtig geschafft. Nur im Film „P.S. I love you“, in dem Gerard Butler damit Hillary Swank anschmachtet, kam es zu seinen fünf Minuten Weltruhm. Doch in Irland lieben die Menschen den Song, vergöttern ihn, und in Galway ist er Kult. Kein Wunder, dass der Barkeeper vor Aufregung zitterte, als genau jene Frau vor seinem Lokal auftauchte, die den verliebten Folk-Sänger Steve Earle zur Komposition inspiriert hatte. Galway also – die wunderbare, vielseitige, charmante und wohl auch ein wenig durchgeknallte, dennoch seriöse Studenten- und Business-Stadt an Irlands wilder Westküste. Ab kommendem Februar wird sie gemeinsam mit Rijeka europäische Kulturhauptstadt des Jahres 2020 sein. Galway ist bunt – so bunt, wie eine Stadt nur sein kann, ein Kaleidoskop aus Kuriositäten und Attraktionen.