Bestseller-Autor Strelecky: "Du kriegst im Leben immer wieder Zeichen"

Nobel, nobel, denke ich, als mich Bestseller-Autor John Strelecky in der Prince of Wales Suite im Hotel Bristol in Wien erwartet. Luxus, wohin das Auge reicht – auf plüschigen 230 Quadratmetern. Irgendwie passt das nicht zum Mann im schlichten Outfit mit dem Safari-Hut am Kopf. Später stellt sich heraus, dass Strelecky, der 2002 mit seinem ersten Buch „Das Café am Rande der Welt“ die Bestseller-Listen stürmte, nur für das Interview ins noble Bristol gekommen ist. Er selbst wohnt im Motel One, „weil das wundervoll ist. Es gibt ein Bett, eine Dusche, mehr brauche ich nicht.“ Das passt zu dem Mann, der seit Jahren den Sinn des Lebens zwischen zwei Buchdeckel packt. Millionen Leser hat er inspiriert, doch was weiß er wirklich – über das Leben, das Glück und die Zufriedenheit?

Herr Strelecky, Ihre Bücher dienen als Inspirations-Quellen für ein besseres Leben. Als Leser hat man das Gefühl, Sie wissen mehr darüber als andere. Ist das so?

Ich bin der Erste, der zugibt, weit entfernt von perfekt zu sein und demütig ist, wenn mir jemand eine Frage stellt oder meine Meinung hören will. Ich bin auch nur ein Mensch auf diesem Planeten, aber ich helfe und teile gerne, was ich gelernt habe. Jeder von uns hat seine eigenen Lebenserfahrungen und Herausforderungen. Das Universum hat uns beide heute zusammengeführt, damit wir aneinander wachsen können.

Brauche ich dazu auch einen Safarihut?

Ich gehe nicht auf Safari, für mich ist das ein Abenteuerhut, weil das Leben voller Abenteuer ist. Ich trage ihn immer, auch wenn ich zuhause bin und nehme ihn nur ab, wenn ich schlafe.

Er ist also eine Art Erkennungsmerkmal wie zum Beispiel die Brillen von Elton John oder die Frisur von Mireille Mathieu?

Am Anfang habe ich gar nicht an so etwas gedacht, auch wenn mein Hut mittlerweile ein bisschen ein Markenzeichen geworden ist. Unlängst wurde ich am Flughafen von jemandem abgeholt und mit den Worten begrüßt: „Ah, ich habe Sie am Hut erkannt.“ Aber eigentlich trage ich ihn nur, weil ich ihn mag.

Sie waren Unternehmensberater, haben aber nach einer Auszeit Ihr erstes Buch „Das Café am Rande der Welt“ geschrieben. Wann wurde Ihnen klar, dass es ein großer Wurf ist?

Nachdem die erste Person das Manuskript gelesen hat. Wollen Sie wirklich die ganze Geschichte hören?

Dazu bin ich gekommen.

Okay. Als ich nach meiner neunmonatigen Auszeit wieder zuhause war, hatte ich die Eingebung für ein Buch und habe 21 Tage durchgeschrieben. Meine Frau hat mich damals gefragt: „Was machst du da?“ Und ich konnte nur sagen: Ich weiß es nicht. Aber wenn nur ein Mensch dadurch sein Leben verändern kann, ist es das wert! Du kriegst im Leben immer wieder Zeichen. Man weiß nicht, woher und warum, aber es lohnt sich, hinzuschauen.

Was war Ihr Zeichen?

Als ich als Backpacker in China in einem Zug unterwegs war, wurden eines Abends gegen zehn ohne Vorwarnung alle Lichter ausgeschaltet. Gerade hatte ich noch ein Buch gelesen, plötzlich war alles dunkel und nur das Klack-Klack der Schienen zu hören. In der Dunkelheit ist ein Film in meinem Kopf abgelaufen. Es waren vor allem Bilder von Dingen, die in meinem Leben schief gegangen sind.

Konnten Sie den Film abstellen?

Ja, weil mir damals etwas in den Sinn gekommen ist, was mir im Alter von fünf Jahren passiert ist. Mir wurde schlagartig klar, dass dieses Erlebnis der Ursprung meiner Angst vor Erfolg und Scheitern war. Erst als 32-jähriger Erwachsener konnte ich die Falschinterpretation von mir als fünfjährigem Kind erkennen. Von da an war meine Angst weg. Nicht nur vor dieser Erfahrung, vor allem.

Diesen Erlebnissen liegt „Das Café am Rande der Welt“ zugrunde. Sie wollten erzählen, wie daraus ein Bestseller wurde.

Ich wollte, dass möglichst viele Menschen davon erfahren. So kam ich auf die Idee mit dem Interview in einem Magazin.

Großartige Idee.

Das fand die Chefredakteurin des Magazins, die ich damals angerufen habe, anfangs nicht. Als ich mich als John Strelecky vorgestellt habe, meinte sie nur: „Wer bitte?“ Sie war an meinem Buch nicht interessiert, auch wenn sie mich gebeten hat, ihr mein Manuskript zu schicken.

Wie konnten Sie sich da so sicher sein?

Ich habe sie eine Woche später angerufen, um zu fragen, wie es ihr gefallen hat. Sie konnte sich aber nicht mehr an mich erinnern. Drei Tage später hat sie sich aber noch einmal gemeldet und wollte mich treffen. Obwohl wir uns noch nie zuvor begegnet waren, sagte sie mir dann: „Ihr Buch hat mein Leben verändert.“