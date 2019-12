Bestickte Weihnachtspullis: ein Pro & Contra

Contra - Bernhard Praschl

"Ich sage nur eines. Fischkrawatte"

In einem Leben ist natürlich nicht alles rosig, aber ich kann mich tatsächlich nur an einen einzigen Tag erinnern, der in meinem Gedächtnis unter „schwarzer Tag“ abgespeichert ist. Der Tag der Fischkrawatte.

Fasching war und irgendjemand hat die Losung „lustig“ ausgegeben. Andere kamen als Clown, Zorro, Karl Kraus, Elvis oder Marilyn. Nicht lachen. Denn einer kam mit einer Krawatte in Forellenform. Das war echt nicht zum Lachen. Das war ich.

Die Schmach dieses No-Jokes prägt einen fürs Leben. Zugegeben, dieses Ding hat schon am Tag 1 ausgesehen wie ein stinkender Fisch. Ist lange her, trotzdem will ich mich nicht erneut zum Affen machen. Besonders nicht in einem Norwegerpulli mit einem Alpaka, einem Bären oder einem Rentier vorne drauf.

Ich befinde mich damit in guter Gesellschaft. Denn auch Isländer sind meiner Meinung: Sonst würde sie ja Norwegerpulli anziehen. Und Norwegerpulli sind eben – durch eine Laune des Schicksals – die Grundlage der „Ugly Christmas Sweater“.

Stichwort: „ Bridget Jones“. Der schaurig-schöne Moment, als Schauspieler Colin Firth sich Renée Zellweger in einem Pulli samt Rentier mit großer roter Nase zeigte, gilt als der erste massenwirksamste Auftritt eines Pullis mit peinlicher Botschaft.

Das ist 18 Jahre her! Ein Jahr später, 2002, wurde in Vancouver eine erste „Ugly Christmas Sweater Party“ gefeiert. Und seither ist die angloamerikanische Welt nicht davon abzuhalten, dass diese zweifelhafte saisonale Kostümierung ein großer Spaß ist.

Ich meine, das Gegenteil ist der Fall. Das alles ist ein großer Irrtum. So wie der Brexit. Auch den findet niemand mehr lustig.