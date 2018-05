Best Of: Live im Mai

Steaming Satellites: Allerfeinster Soul-Rock mit Hit-Potential. Und auch als Filmmusik ein Hammer ("Das finstere Tal"). 22.5. Arena, Wien; 23.5. Republic, Salzburg, 25.5. Treibhaus Innsbruck; 30.5. Orpheum Graz.

Die Goas: Wer die Herren Binder und Falkner von Attwenger so noch nie gehört hat, sollte das schleunigst nachholen. Die beiden machen aus ihren Hits waschechte Stubenmusi mit Tuba und Quetschn. Und das Ganze funktioniert auch noch! 23.5. Theater am Spittelberg, Wien.

Clara Luzia: Our dearest Singersongwriterin hat inzwischen ordentlichen Wumms an der Gitarre. Und eine fabelhafte neue CD im Gepäck: "When I Take Your Hand". 23.5., Arena, Wien.