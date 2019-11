Best of Finger-Food: Vier Cateringexperten über Food-Trends

https://titilaflora.net/events

Sophia Stolz - vegan & süß

Tortenbäckerin Sophia Stolz kreiert unter ihrem Label „cakeporn by Stolzes“ süße Kunstwerke. Neben Torten und Cup-Cakes bäckt die Wienerin immer öfter kunstvolles Fingerfood, wie die Love-Bites (Foto ganz oben) für Events. „Ich achte vor allem auf fair gehandelte Produkte beim Einkauf meiner Zutaten und mache alles selbst, sogar die Nutella“. Stolz werkt zur Zeit in ihrem Atelier an Baiser-Gebäck passend zur Saison und an künstlerischen „Basquiat-Keksen". „Mir ist wichtig, dass Essen ein Erlebnis ist, es einen berührt und unterhält.“ Die glutenfreien veganen Love-Bites und Punschkrapferln bleiben aber der absolute Renner beim Fingerfood, das Stolz sogar bis nach New York liefert.