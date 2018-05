Best Of: Brand New Music

SCARLETT JOHANSSON & PETE YORN: Bad Dreams – Sie singt wieder. Endlich!

MITSKI & XIU XIU: Between The Breaths – Himmlisch schöner Song zum Film „How To Talk To Girls At Parties“.

COURTNEY BARNETT: City Looks Pretty – Astreiner Garagenrocker aus Australien.

AVEC: Love - Traumhafte Songwriterei unserer Lieblingssongwriterin.