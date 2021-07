"Es ist wichtig, Mensch zu sein"

freizeit: Herr Schlacher, Sie sehen blendend aus: braungebrannt, ein glatter Teint. Die jahrelange Nachtarbeit im Gastgewerbe konnte Ihnen scheinbar nichts anhaben.

Bernd Schlacher: Danke, ich bin eben kein frustrierter Mensch und sehr glücklich. Außerdem habe ich das große Glück, meinen Lieblingsjob zu machen.

Für viele Menschen ist die Gastronomie eher eine Zwischenstation.

Das stimmt leider. Aber das Gastgewerbe ist vergleichbar mit anderen Jobs. Viele Leute arbeiten einfach, weil sie arbeiten müssen, nicht, weil sie es gerne tun.

Was hat Sie an der Gastronomie so fasziniert?

Es hat mir viel Spaß gemacht, mit Leuten zu tun zu haben. Das war keine Arbeit, sondern ein Feeling. Mein Freundeskreis waren die Gäste. Nach meiner Lehre als Maschinenbauer und Elektromechaniker habe ich gleich aufgehört, bei der Bahn in Floridsdorf zu arbeiten und hauptberuflich als Kellner angefangen.

Ist es nicht ein weiter Weg von der Lehre bei der Bahn bis zum Promiwirt? Man fragt sich: Welche Weichen haben Sie da gestellt?

Ich bin mit 15 von der Steiermark nach Wien zur Eisenbahn, weil mein Vater Eisenbahner war. Aber der Job hat mich von Anfang an nicht interessiert. Dafür hat mir das Leben Spaß gemacht. Ich habe damals 1000 Schilling verdient und musste alles selbst finanzieren. Da habe ich am Wochenende als Kellner gejobbt. So hat alles angefangen.

Sie waren erst 15. Konnten Ihnen Ihre Eltern nicht unter die Arme greifen?

Ich habe vier Geschwister. Wir sind sehr einfach aufgewachsen. Zuerst in Obdach, einem kleine Dorf in der Steiermark. Später sind wir nach Knittelfeld übersiedelt. Das war eine klassische Eisenbahnerstadt, in der ich die Hauptschule besucht habe. Für viele Dinge wie den Schulskikurs hatten meine Eltern kein Geld. Aber ich war darüber nie betrübt und hatte trotzdem einen schöne Kindheit und Jugend.

Was hat Sie so zufrieden gemacht?

Natur war mir das Wichtigste – draußen sein, Radl fahren, am Radl basteln oder Bubensachen machen wie Fußballspielen. Um sieben in der Früh waren wir draußen, sind zum Mittagessen kurz heim, dann wieder mit den Freunden raus auf den Misthaufen – bis zum Abend. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich etwas entbehren muss.

Wie wurden Sie schließlich Promiwirt?

Ich habe mit 20 im Szenerestaurant „Wiener“ gekellnert. Das war das Wohnzimmer der Austropopper. Von der EAV über die Steffi Werger bis zu Fendrich und Ambros waren alle da – jeden Abend. Es gab in den 1980er-Jahren in Wien ja nur drei Lokale, die bis vier Uhr Früh offen hatten. Da habe ich zum ersten Mal in die Promi-Szene hineingeschnuppert.

Mit 23 Jahren haben Sie ein Drittel des „Wiener“ gekauft. Hatten Sie nie Angst vor dem Risiko?

Ich habe mir gedacht, es kann nicht viel schiefgehen, weil das Lokal super gelaufen ist. Wäre kein Gewinn geblieben, hätte ich noch immer mein fixes Einkommen als Kellner gehabt. Im schlimmsten Fall wäre ich eben jeden Tag im Lokal gestanden.