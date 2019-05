Aufgepasst, Männer: Jetzt werden eure Hosen kurz.

Sind Hotpants jetzt sogar bei Männern City-tauglich? Das fragten sich viele Zuseher bei den internationalen Modeschauen, beim Anblick von knackigen Männerhintern, die in knappen Shorts von Prada oder N21 über den Catwalk liefen. Dazu trugen die Models Sakkos oder Blousons. Super-Shorts heißt die neue Länge .... die man leider auch in Wien an manchen Plätzen sieht, die eher unpassend für die kurzen Höschen sind - etwa in der voll besetzten U-Bahn. Wer aber diese Hosenlänge liebt und damit mehr Beinfreiheit ausleben möchte, kann diese Mini-Shorts im Urlaub oder in der Freizeit zum chicen Strand-Clubbing anziehen. Sprich: So knappe Shorts sind nichts für den Metro-Man. Der hat aber jetzt im Sommer eine wunderbare Alternative mit der weiten Short, die länger als die Super-Short, aber kürzer als die Bermuda ist. Alle drei Längen liegen diesen Sommer voll im Trend, man muss nur wissen welche Hosenlänge einem selbst steht und wie man sie passend kombiniert. Wir haben einen kleinen Hosen-Guide mit praktischen Tipps zusammengestellt.

1 LANGE LEISURE

Jetzt haben sämtliche Designer den Trend zu Leisure-Wear mit klassischen Hosenmodellen fusioniert. Heraus kommt eine lockere Hose, die zwar klassisch aussieht, aber von Material und Tragekomfort an bequeme Sporthosen erinnert. So entsteht lässiger Style, Eleganz und viel Beinfreiheit. Für urbane Trendsetter und elegante Nerds.